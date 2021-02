Voor de állerlaatste keer schaatsen, op deze Achterhoekse ijsbanen kan het nog: ‘Het ijs is nog mooi’

Vandaag kunnen we schaatsen in Dinxperlo, Ruurlo, Lievelde en Aalten

11 februari AALTEN/ LIEVELDE - De schaatsbanen in Dinxperlo, Lievelde, Ruurlo en Aalten zijn vandaag geopend voor de liefhebbers. Alleen de baan in Lievelde is openbaar toegankelijk. Voor de andere banen moet de schaatser lid zijn van de vereniging. Wel moet er van tevoren een tijdslot gereserveerd worden via de website van club of beheerder.