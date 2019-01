Vorden haalt schouders op over wietkwekerij in dorpshart: ‘Kan overal gebeuren’

Ook in het dorp zelf zijn mensen niet onder de indruk van de opgerolde plantage. ,,Zondagochtend kwam het onderwerp op mijn sportschool niet ter sprake’’, zegt inwoner Jan Gerritsen. ,,Vordenaren zijn nogal nuchter en raken niet zo snel ongerust. Het is meer dat mensen zeggen: ‘God, heb je het al gehoord?’ En daarna gaan we weer over tot de orde van de dag, het is een zaak voor de politie.’’



In de West-Achterhoek jaarlijks 20 à 25 wietplantages ontmanteld. ,,We treffen er zelden een van deze omvang aan midden in een dorp’’, zegt Harry van Olst, opsporingsinspecteur van politieteam Achterhoek-West. ,,Boven de planten hingen 80 lampen van elk 1.000 watt. Er is dus nogal wat stroom gebruikt. De stroomkabel was beschadigd, zodat er kans was op brand. Daar moet je niet aan denken midden in het dorp. Ik hoop dat de rechter dat meeneemt bij het vonnis.’’