Vrachtwagen met tankoplegger kantelt in bekende bocht bij Hummelo

Vorden raakt Historisch Festijn kwijt

13 augustus Het grote Historisch Festijn speelt zich volgend jaar niet meer rond Kasteel Vorden af. Er was dit jaar in tegenstelling tot de twee voorgaande edities geen samenwerking meer met eigenares Karin de Rouw van Kasteel Vorden waardoor het kasteel tijdens het tweedaagse evenement begin juli niet meer betrokken was bij het evenement.