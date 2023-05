Vrees dat honderdduizenden liters melk de mestput in stromen: ‘Stakingen onnodig en onverantwoord’

Weer staking in Steenderen, nu legt personeel kaasfa­briek werk neer: ‘Tijd van praten is voorbij’

Werknemers van de kaasfabriek van FrieslandCampina in Steenderen leggen dit weekend 24 uur het werk neer. Het is onderdeel van een estafettestaking in de zuivelindustrie, nu de vakbonden en werkgevers er niet uitkomen over een nieuwe cao.