Vrouw gewond bij mishandeling in Vorden: slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

Rond 08.15 uur kwam er een melding binnen over een steekpartij aan de Kerkhoflaan in Vorden. Volgens politiewoordvoerder José Albers bleek er uiteindelijk geen sprake van een steekincident, maar van een relationeel conflict.

Bij dat conflict waren een man en een vrouw betrokken. ,,Er was sprake van een mishandeling”, zegt de politiewoordvoerder. De vrouw die betrokken was bij het conflict is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet duidelijk. Of er iemand is aangehouden, kan de politie niet zeggen.