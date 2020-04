Vrouw gewond door botsing met auto tegen boom bij Zelhem

Bijzondere penisplant bloeit in Hummelo en hij stinkt enorm: ‘Er hangt een lijken­lucht omheen’

24 april HUMMELO - Een rariteit in de plantenwereld, noemt de Hummelose kweker Robbert van Til de Amorphophallus konjac, oftewel de penisplant. Daarvan staat er nu één in bloei bij zijn kwekerij Bandus in het buitengebied van Hummelo. En dat is bijzonder, want de plant bloeit maar eens in de zes tot zeven jaar.