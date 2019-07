Vrouw slaat met auto over de kop en raakt zwaargewond in Steenderen

Hitte: Bronck­horst strooit wegen om smelten asfalt te voorkomen

13:56 HENGELO - Om te voorkomen dat asfalt zacht wordt of dat er spoorvorming ontstaat door de hitte, gaat de gemeente Bronckhorst strooien. In Hengelo wordt zout gestrooid op de Banninkstraat, Ruurloseweg en Kieftendorp in het buitengebied, om smelten van het asfalt te voorkomen.