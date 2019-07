Vrouw zwaargewond bij botsing in Hengelo, kruising afgesloten

Achtervol­ging van man zonder rijbewijs eindigt op rotonde in Toldijk

2 juli TOLDIJK - Een 22-jarige man uit Dieren is dinsdagmorgen rond 09.00 uur aangehouden op de Zutphen-Emmerikseweg in Toldijk, omdat hij volgens de politie een auto bestuurde zonder dat hij in het bezit was van een geldig rijbewijs. De man werd klemgereden op de rotonde in Toldijk na een achtervolging.