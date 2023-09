Wie koopt Maria of Sint Ambrosius? Museum in Kranenburg moet ondanks nieuw depot opruimen

Mike del Ferro - 10 jaar lang pianist van Toots Thielemans - speelt tribute in Kasteel Hackfort Vorden

Pianist Mike del Ferro was tien jaar lang de vaste begeleider van muzikant Toots Thielemans. Samen reisden ze de wereld over om op te treden in de bekendste concerthallen. Zondag brengt hij een ode aan zijn trouwe metgezel, in Kasteel Hackfort in Vorden. Hermine Deurloo neemt de mondharmonica voor haar rekening.