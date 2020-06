Wielrenner gewond bij aanrijding met busje in Hengelo

Bestelbus op kant in de sloot na botsing tegen boom tussen Zelhem en Halle

15 juni ZELHEM - Een bestuurder van een bestelbus is maandagmorgen in de sloot beland met zijn voertuig, nadat hij kort daarvoor tegen een boom was gebotst op de Zelhemseweg (N330), net buiten Zelhem. De bestuurder is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.