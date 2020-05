Wietbier uit de Achterhoek: fris en licht, maar high word je er niet van

Hoewel het bier olie uit wietplanten bevat, word je er niet high van, want de werkzame stof thc ontbreek. Wel bevat het de niet-psychoactieve stof cannabinoïde, dat pijn kan verlichten, helpen bij slaapstoornissen en rustgevende invloed hebben op mensen met verschillende aandoeningen.



‘Met dit speciale bier willen we aandacht vragen voor de positieve toepassingen van hennep’, staat in de toelichting. Hoewel de medicinale werking niet wetenschappelijk bewezen is, is wel duidelijk dat CBD ook geen kwaad kan.



Het Achterhoekse wietbier is ondergistend en daarmee eigenlijk een pils. De smaak is licht, fris en zomers, zo luidt de belofte. Erg speciaal is de groene kleur, die maar zeer zelden gezien is bij bier. De Groene Buizerd komt in flessen van 0,75 liter, die vanaf maandag te koop zijn voor 5,75 euro per stuk.



De officiële lancering door brouwer Steve Gammage en mede-directeur van De Feestfabriek Gijs Jolink is maandagmiddag om 13.00 uur op het terras van Bronckhorster Brewing Company. Reserveren is verplicht via bronckhorster.beer/proeflokaal. Het terras aan de Rhabergseweg 9 in Rha is open 12.00 tot 18.00 uur.



Wie maandag een fles van het wietbier koopt, krijgt daar een proefglas Bronckhorster bier van de tap bij en 10 procent korting op een bier uit de winkel van de Achterhoekse brouwer. Na maandag is het bier ook te bestellen in de webshop van Bronckhorster Brewing Company.