Wietschuur in Baak op slot voor drie maanden

Snelle coronatest voor Achterhoe­kers bij GGD in Zelhem: uitslag nog dezelfde dag

15 februari ZELHEM - Achterhoekers met coronaklachten die werken in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang kunnen zich vanaf woensdag met voorrang laten testen op de aanwezigheid van het virus. Op de testlocatie van de GGD in Zelhem is vanaf dan een snelle PCR-test beschikbaar.