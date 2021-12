Wilke, slachtoffer van benzinediefstal, krijgt tankpas cadeau: ‘Wat een lief gebaar’

Voormalig bewoner drugsboer­de­rij Baak hoeft ‘slechts’ 18.000 euro terug te betalen

BAAK - Kim L., voormalig bewoner van de boerderij in Baak waar een drugslab in aanbouw werd ontdekt op 6 december vorig jaar, hoeft daarvoor ‘slechts’ 18.000 euro te betalen aan de staat. Dat is 15 mille minder dan de 33.000 euro die het Openbaar Ministerie van hem had geëist.

