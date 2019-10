Windmolens sneuvelen na massaprotest bevolking in Bronckhorst

Fracties CDA: Achterhoek onveiliger als cellencom­plex Doetinchem sluit

24 oktober DOETINCHEM - De zorgen over het besluit om het cellencomplex in Doetinchem te sluiten, nemen toe. Na felle kritiek van burgemeester Boumans van Doetinchem vorige week, laat nu ook het CDA in de verschillende Achterhoekse gemeenten weten bang te zijn dat het onveiliger wordt in de regio.