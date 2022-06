Windmolens? ‘We moeten zonder kunnen’, vindt nieuwe coalitie in Bronckhorst

,,Wij gaan ervan uit dat we zonder kunnen. Grote windmolens passen niet in ons coulisselandschap”, zei Pelgrom van GBB, de grootste coalitiepartij in Bronckhorst. ,,Het accent moet daarom niet liggen op de windmolens, maar op hoe we de energietransitie kunnen voltooien. We moeten beginnen met laaghangend fruit: kleinschalige opwek, isoleren en besparen. Want alles dat je bespaart, hoef je niet op te wekken.”



Het streven om energieneutraal te worden is één van de punten uit het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord dat GBB (acht zetels), CDA (zes) en PvdA (twee) hebben gemaakt onder leiding van formateur Marijke van Haaren. Met 16 van de 25 zetels hebben de drie partijen samen een ruime meerderheid, maar dat zegt volgens hen niet dat alles dichtgetimmerd is.