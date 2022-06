Wolf scheurde schaap uit Vorden aan flarden: ‘We zagen een hoop wol in de wei en verderop een dood schaap’

Rossel trof het dier in een gruwelijke toestand aan in een weiland bij haar huis aan de Deldenseweg. Dat de schuldige inderdaad een wolf is, stelt haar enigszins gerust. ,,Het idee dat er een hond in de buurt loopt die hiervoor verantwoordelijk zou zijn, is namelijk ook niet fijn.”



,,We zagen een hoop wol in de wei liggen en verderop vonden we een dood schaap, half opgegeten”, zo verklaarde de geschrokken eigenaresse een dag na het voorval. Marieke vermoedde al direct dat een wolf verantwoordelijk was voor de slachtpartij. ,,Naar aanleiding van wat we gezien hebben. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker.”



Uit onderzoek door Wageningen Environmental Research blijkt nu dat dit vermoeden klopt. ,,Het dna-materiaal dat verzameld is bij de melding van 25 april in Vorden, heeft uitgewezen dat het om een wolf gaat”, laat Christian Jansen van BIJ12 weten.