Wonen de Meilandjes illegaal in Hengelo? Dát is de grote vraag

Robert uit Hengelo brengt met opmerkelij­ke techniek Achterhoek­se gebouwen kleurrijk in beeld

16 december HENGELO - Het ongeziene in beeld brengen. Dat is wat Hengeloër Robert Boerman (57) zegt te doen met de kleurrijke mandala’s, die hij maakt van gebouwen. Het is een opmerkelijke techniek die fascinerende resultaten oplevert. Ze zijn terug te vinden in een boek dat deze week verschijnt.