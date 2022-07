Woningen in Steenderen en Wichmond maken kans op Monumentenprijs Bronckhorst

De woning aan de Lankhorsterstraat in Wichmond is een historisch complex, dat een rijke geschiedenis kent als boerderij en herberg met doorrijschuur. Het is door de eigenaar met veel respect en aandacht voor detail gerestaureerd, aldus de gemeente Bronckhorst.



Ook sociale huurwoningen aan de Molenkolkweg in Steenderen dingen mee naar de prijs. Bij het restaureren en verduurzamen van de woningen nam eigenaar Sité Woondiensten het verleden als uitgangspunt.

Historisch

Aan de hand van oude bouwtekeningen en historische foto’s is onder meer de roedenverdeling in de ramen teruggebracht en zijn nieuwe voordeuren in oude stijl aangebracht. De zonnepanelen op de woningen zijn op de achterdaken geplaatst, zodat die vanaf de openbare weg niet of nauwelijks zijn te zien en het historische beeld zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

De winnaar van de Monumentenprijs 2022 wordt woensdag 7 september bekendgemaakt in de Remigiuskerk in Hengelo. Vorig jaar was de voormalige café-winkel Kraantje Lek in Olburgen de winnaar.

Volledig scherm De woning aan de Lankhorsterstraat in Wichmond is ook genomineerd voor de Bronckhorster monumentenprijs 2022. © Gemeente Bronckhorst