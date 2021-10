Zeer instabiel en explosief poeder gevonden in Achterhoeks weiland: ‘Stof is heel gevaarlijk’

VIDEO+UPDATEHALLE - Pakketjes met een zeer instabiel, explosief poeder zijn zaterdagavond gevonden in het buitengebied van Halle. De pakketjes zaten in twee vuilniszakken en een koffer. Vanwege het gevaar voor de omgeving hebben agenten de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) opgeroepen.

Een getuige zag in de buurt van de splitsing van de Kuiperstraat en de Wolfersveenweg rond 19.00 uur zakken met pakketjes liggen in de berm en waarschuwde de politie en brandweer.

Agenten zetten de omgeving ruim af en waarschuwde op hun beurt de EOD. ,,De stof is heel gevaarlijk’’, zegt een politieagent. ,,We nemen het zekere voor het onzeker om te voorkomen dat er slachtoffers vallen.’’

Volledig scherm In het buitengebied van Halle zijn zakken gevonden met een zeer explosieve stof. © RonVMedia

De EOD heeft onder meer een robot ingezet om het explosieve poeder uit de pakketjes te krijgen. ,,De stof is heel gevoelig. Dan gebruiken ze liever een robot dan menselijke handen. Want als het dan misgaat, is de robot beschadigd en niet een collega.’’

Het poeder is door de EOD samen met springstof ingegraven in een nabijgelegen weiland. Zo is het poeder tot ontploffing gebracht.

De agent meldde dat de stof door criminelen wordt gebruikt. Of het een restproduct uit een drugslab is of het bijvoorbeeld echt dient als explosief, wilde hij niet kwijt. Volgens hem ligt het er al een paar dagen. ,,Als je eraan zit is het levensgevaarlijk. Als je er niet aankomt, is het niet gevaarlijk.’’

De politie verricht onderzoek en roept getuigen op zich te melden.