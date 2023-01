Zeker drie bedrijfsbusjes opengebroken in Hengelo: ‘Twee mannen in beeld met mijn gereedschapskoffer’

,,Een stuk of tien accu's zijn gestolen”, zegt Michel Rietman, eigenaar van Pro Voegwerken. ,,Verder is er allerlei bouwgereedschap weg. Van slijpers tot een boormachine. Daarnaast heb ik nog de schade aan de bus – de achterdeur en de schuifdeur zijn opengesneden – en kan ik vandaag (woensdag, red.) niet werken. Maar ik zag al dat ik niet het enige slachtoffer ben in Hengelo.”

Timmergereedschap

Ook bij Wesley Ankersmid van Ankersmid Bouwprojecten is ingebroken in een bedrijfsbusje dat stond aan de Berkenlaan. ,,Het busje zal vol met timmergereedschap”, zegt Ankersmid. ,,Alles bij elkaar is er voor ons zeker 5.000 euro schade.”

Daarnaast is er nog ingebroken in een bedrijfsbusje van tegelzetbedrijf Bulten uit Vorden. Een medewerker had zijn busje geparkeerd in Hengelo. Hier is vermoedelijk alleen inbraakschade. Mogelijk is er in nog een vierde busje ingebroken in Hengelo, maar dat is onduidelijk.