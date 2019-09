Zelhemse ‘naobers’ lijnrecht tegenover elkaar over evenemententerrein bij Huize Milano

Volgens hem is het bovendien de vraag welke evenementen er komen en wat de buurt dus kan verwachten. Daarop had Dick Teeuwsen wel een antwoord. Hij trad op als woordvoerder van Roozegaarde, die er zelf ook was maar niet het woord nam. ,,We organiseren zelf niets, maar stellen het terrein beschikbaar voor mensen, organisaties en verenigingen die elders geen plek kunnen vinden”, zei Teeuwsen.



Bronckhorst wil het evenemententerrein toestaan, onder voorwaarden: vier eendaagse evenementen per jaar met maximaal 4.000 bezoekers per keer, vaste eindtijden en de op- als de afbouw die beide een week mogen duren.



Maar dat heel veel mensen het terrein gewoon niet willen, blijkt volgens bewoner Peter Lenkeek wel uit de 90 bezwaren én de meer dan 500 handtekeningen onder een petitie tegen het plan. Dat de gemeente het dan tóch wil doorzetten, begrijpt hij niet. ,,Wat moeten wij inwoners nog meer doen om serieus genomen te worden?”



De raad heeft het laatste woord. Die beslist donderdag 26 september of het doorgaat. De raadsvergadering begint die avond om 20.00 uur.