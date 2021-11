Zwaargewonde bij bedrijfsongeluk met gasfles in Hummelo

VIDEO Brand in woonkamer van zorgcom­plex Hengelo: gehandicap­te bewoners geëvacu­eerd

HENGELO - De bewoners van een woonzorgcomplex aan de Hummeloseweg in Hengelo zijn woensdagmiddag geëvacueerd uit hun woningen omdat er brand woedde in een woonkamer. De verstandelijk gehandicapte bewoners werden opgevangen in twee woningen in de buurt.

6 oktober