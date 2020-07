Zwarte Cross begint publieke omroep: ‘Buiten de bubbel van de gevestigde media’

Jeugdzorg in de Achterhoek krijgt meer tijd na kritiek over aanbeste­ding

9 juli DOETINCHEM - Jeugdzorg moet in de Achterhoek in 2021 terug van meer dan 200 zorgverleners van nu naar 35 contractpartijen. In eerste instantie zou de aanbesteding volgens nieuwe uitgangspunten starten op 26 augustus. Na forse kritiek vanuit de jeugdzorg op de korte termijnen, is donderdag besloten de start uit te stellen tot nader order.