Zwarte Cross-directeur: ‘Festivalwereld is in vier weken een rampensector geworden’

Premier Mark Rutte zei het dinsdagavond letterlijk: ‘Geen Zwarte Cross’. Het festival is kennelijk van landsbelang.

,,Dat hij ons festival zo zou benoemen had ik niet verwacht. Dat was een kippenvelmomentje, toch wel trots dat de Zwarte Cross wordt genoemd in een rijtje met Pinkpop en de Vierdaagse. Maar dat was dat ook het enige positieve, want verder was het slecht nieuws en ook een bevestiging van de onzekerheid. Want je houdt toch hoop dat het op één of andere manier, op welke wijze dan ook, door kan gaan. Na die woorden was het: ‘Shit, het is nu écht definitief’.”



‘Geen concert, niet naar de kroeg dus heb met mijn vrouw gepraat; best een leuk mens zeg!’, schreef je 15 maart op Facebook, nadat de coronamaatregelen van het kabinet bekend werden. Hoe kom je nu de zomer door zonder festival?

,,Ik verheug me elk jaar weer op acht weken volop knallen. Dat weten ze thuis ook, ik ben er dan bijna niet. Vroeg de deur uit, laat weer thuis. Het voelt heel vreemd niet de piek van de festivals te hebben, waar we het hele jaar naartoe werken. Dat ga ik enorm missen, want dit werk voelt als een hobby.”