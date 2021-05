Zwarte Cross helpt nog meer jonge sporters en kunstenaars: ‘We willen deze talenten en hun coole passies aandacht geven die ze verdienen”

‘Spanningen in relatie­sfeer’ oorzaak geweld in woning en daaropvol­gend fataal ongeluk Hengelo

29 april HENGELO - Spanningen in de relatiesfeer tussen bewoners waren de oorzaak van de aanval op de 48-jarige vrouw in haar huis aan de Steenderenseweg in Hengelo, vorige week donderdag. Dat meldt de politie nu het onderzoek naar dit geweldsincident en het daaropvolgende fatale ongeluk bijna klaar is.