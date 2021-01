Zwarte Cross trekt stekker uit eigen omroep Stamppot: veel te weinig leden

Dat laat de in Hengelo gevestigde Feestfabriek weten. De mensen die wel lid waren geworden van de omroepvereniging hebben een e-mail gehad over het opheffen van de vereniging. Ook het gelijknamige online contentplatform Stamppot, dat in februari 2021 ‘live’ zou gaan, gaat voorlopig niet door. ,,Hoewel wij aandacht hebben gehad van zo’n beetje alle denkbare media, dat onze plannen konden rekenen op zeer enthousiaste reacties en dat de eerste programma-items op onze social mediakanalen positief werden ontvangen, is de teller helaas blijven steken op een paar duizend leden”, zegt Pieter Holkenborg, secretaris van de omroepvereniging en medewerker van de Feestfabriek.

Documentaire over piratenmuziek

Dit betekent echter niet dat alle ideeën van de afgelopen tijd de prullenbak in gaan. Holkenborg: ,,De afgelopen maanden hebben wij ook gebruikt om van alles en nog wat te bedenken. Dit laten wij niet op de plank liggen.” Zo wordt er gewerkt aan een documentaireserie over de wereld van de piratenmuziek. De eerste pilot belooft volgens de Feestfabriek ‘enorm veel goeds’. De uiteindelijke serie wordt uitgezonden via de online kanalen van de Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland dat jaarlijks in juli is op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Dat geldt ook voor de andere ideeën die de afgelopen maanden zijn ontwikkeld voor omroep Stamppot en het gelijknamige online-platform.

Vanwege al die ideeën en de reuring die er is ontstaan, ziet de Feestfabriek het project niet als een mislukking. Wel wordt hierin investeren als een te groot risico gezien.



,,Als wij een dergelijke nieuwe stap willen maken dan moet het ook goed gebeuren en om in deze tijden enkele tonnen te investeren zien wij als te risicovol, aangezien onze omzet in 2020 nul is geweest”, zegt Holkenborg, doelend op het niet doorgaan van zowel de Zwarte Cross als Mañana Mañana.



Omroep Stamppot werd in juli vorig jaar aangekondigd door de Feestfabriek en zou zich gaan vestigen in de Achterhoek, ‘buiten de bubbel van de gevestigde media’. Er werd ook een website gelanceerd, stamppot.tv, die nog wel in de lucht is. Onbekend is of dit zo blijft.