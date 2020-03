Zwendelfiscus verdiende vier miljoen met oplichten van tweehonderd Achterhoekers

videoVORDEN/ SINDEREN - De oplichtersbende die sinds vorig jaar zomer actief is in de Achterhoek heeft zeker tweehonderd slachtoffers gemaakt en zo bij elkaar ongeveer vier miljoen euro verdiend. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht .

De Achterhoekse politie is al bijna een jaar bezig met het ontrafelen van het oplichtersnetwerk. De criminelen benaderen hun slachtoffers telefonisch en zeggen dat ze van de Belastingdienst zijn. Het verhaal is dat er een vordering openstaat en verdere sancties voorkomen worden als direct geld wordt overgemaakt, zo onthulde De Gelderlander vorige week.

Zeker tweehonderd Achterhoekers hebben zich zo laten misleiden. Dat de zwendelbende zeer geraffineerd te werk gaat, was dinsdagavond te horen in een telefoongesprek dat was opgenomen door een 48-jarige Achterhoekse boer.

De beller van de nep-fiscus komt vertrouwenwekkend, zeer overtuigend en zelfverzekerd over en dreigt ook met de inzet van een deurwaarder en gerechtelijke procedures als niet direct betaald wordt. Omdat de boer beslaglegging van de boerderij wil voorkomen maakt hij het geld over. 10.000 euro in totaal, dat vrijwel meteen wordt gepind. Dat geld is hij dus kwijt.

Oplichters zetten ‘geldezels’ in

Gedupeerden van de nep-fiscus wonen door het hele gebied, variërend van Vorden tot Sinderen en Kilder. Het geld is overgemaakt op rekeningen van zogenoemde ‘geldezels’, mensen die hun rekening al dan niet gedwongen beschikbaar stellen aan de oplichters. Het geld wordt steeds vrijwel meteen na de oplichting van de rekeningen gehaald.

Beelden van criminelen die het zojuist gestorte geld van dergelijke rekeningen pinnen, zijn dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht. Gepind wordt op verschillende plekken in Arnhem, en ook in Velp, Den Haag, Zeist en Zoetermeer. In één geval gaat het om zo’n 30.000 euro dat één slachtoffer net heeft overgemaakt en meteen contant wordt opgenomen.

Waarschuwing

De politie vraagt mensen de beelden goed te bekijken en zich te melden als ze één van de gefilmde pinners herkennen. Gepind is er vanaf juni vorig jaar tot november, toen er een verdachte werd aangehouden. Maar volgens de politie is de bende, die uit tientallen criminelen zou bestaan, al sinds begin 2018 actief door heel Nederland.



De politie waarschuwt om nooit in te gaan op een telefoontje van zogenaamd de Belastingdienst en adviseert meteen op te hangen. ,,Onthou dat de Belastingdienst nooit belt, maar altijd een brief stuurt. Vertrouw je het niet: hang op, schrijf naam en nummer op waarmee je gebeld wordt en meld het daarna direct aan de politie”, zei Marco Takken van de Achterhoekse politie eerder al.