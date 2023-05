Al 750 inschrijvingen, Eerbeek loopt volgende week de wandelvierdaagse

vierde klasse De carrière van Tom Hagen duurt nog ietsje langer, doordat Victoria Boys de nacompeti­tie bereikt: ‘We gaan nog drie keer knallen’

Om de tweede periode nog te winnen en zo een plek in de nacompetitie af te dwingen, moest Victoria Boys zelf Loenermark verslaan én had het een nederlaag van concurrent Veluwezoom nodig. Dat eerste lukte makkelijk (5-1) en toen al snel bleek dat Veluwezoom ruim ging verliezen was er tijd genoeg om even stil te staan bij het afscheid van routinier Tom Hagen.