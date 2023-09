Bewolkt en enige tijd regen in Brummen vandaag

update Samed niet ontvoerd volgens politie: ‘Waar­schijn­lijk vertrok hij op de fiets’

De politie sluit een misdrijf rond de dagenlange verdwijning van Samed (33) uit. Hij werd maandag na een zoektocht van tien dagen gevonden in het Twentse Delden, nadat een man hem op een picknickbankje had zien zitten. Volgens woordvoerster Sigrid Passchier zijn er geen aanwijzingen dat de verstandelijk beperkte Apeldoorner ontvoerd is. ,,Het meest aannemelijk is nu dat hij op de fiets vertrokken is.”