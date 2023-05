Boeren willen jouw poep: ‘De mens is de ontbrekende schakel in de kringloop’

Martijn (49) heeft geen familie en vrienden en doet noodkreet: ‘Getwijfeld of ik het moest doen’

Hij heeft er even over getwijfeld. Maar als hij niets zou doen, zou hij blijven piekeren over de toekomst en alleen maar somberder worden. Martijn Altena (49) nam de stap en plaatste een noodkreet op social media. ,,Ik ben blij dat ik het gedaan heb.’’