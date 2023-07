De meeste auto's in Brummen komen uit 2011

Japanse duizend­knoop had hier vrij spel, nu bloeien er talrijke bloemen: zo zit dat

Vier jaar ligt het speciale onkruiddoek er. Met succes. De zo verfoeide Japanse duizendknoop is er zo goed als uitgeroeid. Verschillende bloemen staan inmiddels in bloei op het talud aan Houttuinen-Oost in Apeldoorn in de wijk Woudhuis.