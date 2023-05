Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Brummen

Kraaien­jong blijft ongelukkig aan tak hangen in Apeldoorn, brandweer rukt uit met twee wagens

Doorweekt, hulpeloos en gewond. Zo hangt een jonge kraai erbij zondagavond in een boom aan de Imkersplaats in Apeldoorn. Even daarvoor zat hij nog met zijn broertje of zusje in een veilig nest hoog boven in de boom. Tot een fikse regenbui het nest van de takken deed glijden en naar beneden stortte.