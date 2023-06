Enquête: ruim zevenhonderd inwoners van Brummen hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

Apeldoorn­se KinderKara­vaan deze zomer voor het eerst buiten de plaats: voorstel­lin­gen in Lochem en Zutphen

Het reizende theaterproject de KinderKaravaan komt in augustus naar Zutphen toe. Het initiatief van Theater Orpheus in Apeldoorn is een samenwerking in samenwerking met plan-d, Schouwburg Lochem en Theater Hanzehof. Het is gratis toegankelijk en is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.