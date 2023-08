indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Marloes in Apeldoorn Zuid: 'Mijn vader en zwager zijn blij dat het af is'

Marloes Trommel (31) woont deze zomer alweer drie jaar met haar katten in een fijne hoekwoning in Apeldoorn Zuid. “Ik had nooit bedacht om in deze wijk te gaan wonen. Maar toen ik hier binnenkwam voelde het direct als mijn plekje!”. Het huis kon Marloes zo in. Aan de tuin had ze – met hulp van haar familie – nog wel een hele klus.