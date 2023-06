In Brummen zo goed als helder weer vanochtend

Forensi­sche zorg Oost-Nederland in zwaar weer, GGD’s kampen met gaten in roosters door afblazen proef

De forensische zorg in Oost-Nederland verkeert in zwaar weer. De proef waarin vijf GGD-regio’s vanaf 1 juni hun krachten zouden bundelen, is op het laatste moment afgeblazen. Artsen hebben grote twijfels bij de werktijden en de grotere werkregio’s. Meerdere freelance-artsen zijn al naar elders vertrokken. De GGD’s zitten nu met gaten in de roosters.