Lichte bewolking in Brummen vandaag

Zorg in Achterhoek gaat gegevens uitwisse­len; privacy van deelnemers gegaran­deerd

Zes Achterhoekse organisaties in de zorg hebben afspraken gemaakt over het uitwisselen van patiëntgegevens zonder de privacy van patiënten te schenden. Die uitwisseling is volgens de deelnemers nodig om de regionale zorg in de toekomst overeind te kunnen houden.