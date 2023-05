Lichte regen in Brummen

met video Levenswerk van ouders Esther verwoest door enorme brand: ‘Tranen liepen over mijn wangen’

Johan en Erna Buitenhuis, de door de verwoestende brand getroffen eigenaars van Buitenhuis Groepsuitjes in Apeldoorn, zagen afgelopen weekend hun levenswerk in vlammen opgaan. Hun dochter Esther begon een geldinzamelingsactie. ,,Hun grootste passie is verdwenen. Ik moest iets doen.”