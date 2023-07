Malafide reclamebureau probeert Brummense scholen op te lichten: ‘Terugkerend probleem’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Twirlers gehuldigd in Wezep • Belangrijk nieuws voor regionale francofie­len

Juf Gerda stuurde ons bovenstaande foto van Ysanne en Lieke, die al vijf jaar met veel plezier twirlen in Wezep. Van Marjan kregen we een mooi verslag van de avondvierdaagse in De Vecht én Yvonne komt met belangrijk nieuws gemeld voor regionale liefhebbers van het Frans. Dat stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.