Planning voor N348 aangepast: werkzaamheden tussen Brummen en Dieren opgedeeld in twee fases

De planning voor de werkzaamheden aan de N348 tussen Brummen en Dieren is gewijzigd. Het verleggen van kabels en leidingen vergt namelijk meer tijd, zo laat de provincie Gelderland weten. De werkzaamheden aan de provinciale worden daarom in twee fases uitgevoerd.

Het werk aan de N348 zou volgens de oorspronkelijke planning in juni 2023 van start gaan en in oktober afgerond worden. De provincie Gelderland heeft de werkzaamheden echter opgedeeld in twee fases van zes weken.

Ter hoogte van Spankeren wordt van 18 augustus tot en met 6 oktober aan de N348 gewerkt. Tijdens deze eerste fase van de werkzaamheden vindt onderhoud plaats aan het asfalt en wordt gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. Ook worden de afritten richting de uiterwaarden onder handen genomen.

50 kilometer per uur

Tijdens de werkzaamheden wordt de N348 bij Spankeren afgesloten voor doorgaand verkeer. Naar verwachting zijn de asfalteringswerkzaamheden begin oktober klaar en kan de weg weer open, zo laat de provincie Gelderland weten. De nutsbedrijven werken bij Spankeren dan nog enige tijd aan het verleggen van de kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden geldt ter hoogte van Spankeren daarom een maximale snelheid van 50 kilometer per uur.

De tweede fase van de werkzaamheden gaat in april 2024 van start en duurt tot eind mei. In deze fase wordt de N348 bij Spankeren opnieuw ingericht. De provinciale weg is dan opnieuw afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het werk aan de N348 tussen Brummen en Dieren loopt hierdoor enkele maanden vertraging op. Door het op te delen in twee fases is de provinciale weg in totaal wel minder lang afgesloten, aldus de provincie Gelderland.