Stralend zonnig weer in Brummen vandaag

Dit is waarom Zutphen al bijna 200 jaar dé fotostad van Nederland is: ‘Kan er maar een de eerste zijn’

Een foto schieten is tegenwoordig een fluitje van een cent: je telefoon uit de broekzak halen, knopje indrukken en klaar. Sinds de uitvinding van de fotografie zijn in Nederland ontelbaar veel foto’s gemaakt, maar er kan er maar een de eerste zijn. Dit is het opmerkelijke verhaal over een apotheker die zelf waarschijnlijk niet heeft geweten hoe bijzonder het is wat hij deed.