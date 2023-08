Drietal trapt deur in en stormt huis binnen in Doesburg om man te mishande­len: ‘Het liep een beetje uit de hand’

,,We moeten met je praten pik! Hé maatje, kom eens naar even naar buiten.” Met die boodschap gingen drie mannen uit Doesburg, Angerlo en Arnhem naar de Molenveldsingel in Doesburg. Daar werd een deur ingetrapt en naar binnen gestormd.