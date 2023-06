Veel rook bij grote brand in hooischuur bij Hall, tot aan Zutphen kunnen mensen er last van hebben

met video Grote gevolgen voor supermarkt in Apeldoorn na verwoesten­de brand: ‘Misschien goedkoper om alles plat te schuiven’

De Aldi in het complex in Apeldoorn waar gisteren brand woedde, kan de komende maanden waarschijnlijk nog niet open. Sterker nog, het is maar de vraag of het pand te redden valt. ,,Ik heb zelfs al opgevangen dat het misschien goedkoper is om alles plat te schuiven.’’