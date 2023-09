Voormalig Tweede Kamerlid wordt mogelijk wethouder in Brummen

Vandalen slopen tientallen verkeers­bor­den na Brummense kermis: mogelijk duizenden euro’s schade

Een feestelijk weekend in Brummen is afgesloten met een bittere nasmaak. Vandalen hebben een spoor van vernieling achtergelaten in het dorp. Meerdere verkeersborden zijn vernield of gestolen. Volgens de gemeente kan dat vanwege wegwerkzaamheden voor gevaarlijke situaties zorgen. De rekening voor de gemeente kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.