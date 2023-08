Zware regenbuien, maar soms ook zon in Brummen vandaag

Verwarde arrestant overlijdt in cel en toont dilemma: ‘Agenten zijn geen medici, maar moeten wel optreden’

Hij loopt naakt en verward over straat, wordt in de boeien geslagen en overlijdt even later op het politiebureau. De dood van de 38-jarige Jeffrey zet ook hulpverleners aan het denken: waarom kwam hij op het politiebureau terecht in plaats van in de zorg? ,,We moeten beter samenwerken.’’