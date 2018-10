1 op de 5 vluchten geschrapt, chaos door staking op Zaventem

De timing van de werkonderbrekingen kan niet ongelukkiger zijn, in België is het net herfstvakantie. Of beter: Allerheiligenvakantie zoals de vanouds katholieke Zuiderburen dat noemen. Er worden zaterdag 70.000 en morgen zelfs 74.000 reizigers verwacht op de Brusselse luchthaven.



De meeste reizigers moeten wachten in de hal van de luchthaven tot ze met de bus richting een ander vliegveld kunnen vertrekken. Maar dat duurt uren, met meterslange files en op veldbedden uitrustende luchtpassagiers tot gevolg. ,,Wij zijn al sinds 2.30 uur wakker,” zegt Gaëlle Berger tegen Het Laatste Nieuws.



Samen met haar man Jean-Philippe en zoontjes Baptiste (10) en Clément (12) hoopte ze haar vlucht naar Antalia, Turkije om 4 uur ‘s nachts nog te halen. ,,Toen we belden, vertelden ze dat alles zou verlopen als gepland, eventueel met enkele uren vertraging. Maar eenmaal aangekomen wist niemand op de luchthaven hoe het verder zou verlopen.”

Volledig scherm Gestrande Vlaamse reiziger Gaëlle Berger met haar man Jean-Philippe en zoontjes Baptiste (10) en Clément (12). © Dieter Nijs

Slechte communicatie

Pas na drie uur wachten kreeg het gezin te horen dat ze met de bus naar Amsterdam worden gebracht om daar naar Antalia te vliegen. Maar eerst moeten ze nog enkele uren wachten. ,,De communicatie laat te wensen over. Al sinds donderdag wordt er gestaakt, ze hadden toch kunnen voorspellen dat de vlucht niet zou doorgaan?”



Ook Liesbeth Gelade (33), Pieter Neiss (31) en hun zoontje Gust (1 jaar) hadden een ander begin van hun vakantie verwacht. Zij strandden om 4 uur ‘s ochtends op de luchthaven en moeten nog een hele dag wachten. ,,Natuurlijk wacht je liever thuis dan op een veldbedje. Het is de eerste keer dat Gust vliegt, een heel avontuur. Hij blijft er gelukkig rustig onder.”



Bruno Van Lieferingen uit Geraardsbergen (47) heeft al voor de tweede keer pech. Ook vorig jaar had zijn vliegtuig een hele dag vertraging, toen vloog hij van luchthaven Charleroi. “Volgend jaar vertrekken we vanuit Oostende, hoor.”



Verder lezen na de foto's

Volledig scherm Chaos op vliegveld Zaventem © Dieter Nijs

Volledig scherm © EPA

Hele zaterdag problemen

De chaos duurt nog de hele zaterdag en zelfs langer door: Aviapartner handelt geen enkele vlucht af tot zondagmorgen 6 uur. Er stond vanmorgen om 10:00 wel een overleg gepland tussen de directie van het luchthavenbedrijf en de vakbonden.



Als gevolg van de staking zullen vandaag in totaal 110 van de 550 geplande vluchten niet doorgaan. Die beslissing was gisteren al genomen. ,,Dit gaf de luchtvaartmaatschappijen de kans om hun passagiers tijdig in te lichten, zodat er minder mensen tevergeefs naar Zaventem zouden rijden,” aldus de woordvoerster van de luchthaven.



Een veertigtal passagiers heeft afgelopen nacht op de luchthaven moeten doorbrengen. Ze kregen gisteravond en vanochtend voeding en drank aangeboden.



De directie van Aviapartner zegt te betreuren dat ,,deze wilde stakingsactie de reizigers ernstig raakt” en ,,hoopt zo snel mogelijk tot een akkoord te kunnen komen, om de vluchten op Brussels Airport te kunnen hervatten.”

Constructief antwoord

,,Na intens overleg heeft Aviapartner gisteren aan de vakbondsvertegenwoordigers gevraagd om hun concrete eisen op papier te zetten, zodat de directie op elk punt een concreet en constructief antwoord kan formuleren,” zegt voorzitter Laurent Levaux, van Aviapartner Group.



Voor Nederlanders die via Zaventem vliegen: Brussels Airport raadt passagiers aan om op haar website de lijst te raadplegen van de luchtvaartmaatschappijen die getroffen worden door de stakingsactie.

Volledig scherm Liesbeth Gelade (33), Pieter Neiss (31) en hun zoontje Gust © Dieter Nijs

Heel wat vluchten worden geschrapt.

De staking veroorzaakt lange wachtrijen.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS