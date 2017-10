14 jaar cel voor Kipling-erfgename die haar tweeling probeerde te doden

Afgepakt en kaalgeplukt

In de slaapkamer sloegen de agenten Mireille Gram in de boeien. ,,We hadden alle drie dood moeten zijn. Ik wil niet meer leven, want mijn ex heeft alles afgepakt", verklaarde ze eerder. In al haar verklaringen haalde Gram uit naar haar ex-man, aannemer Danny G. Hij had haar begin 2015 laten staan voor haar beste vriendin en had haar financieel kaalgeplukt.