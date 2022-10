18 doden bij bloedbad in stadhuis Mexico, burgemeester omgekomen bij bestorming

Op heftige beelden die rondgaan op sociale media zijn de lichamen in het met vele kogels beschoten gemeentehuis te zien. Volgens de BBC zou de criminele bende Los Tequileros verantwoordelijk zijn voor het bloedbad. De snelweg naar de plaats zou tijdens de aanval zijn geblokkeerd met grote voertuigen om te voorkomen dat de autoriteiten in konden grijpen. Ook de vader van de burgemeester zou om het leven zijn gebracht in zijn woning.



Kort voor de aanval kondigde de bende Los Tequileros op sociale media zijn terugkeer naar de staat Guerrero aan, waar ook San Miguel Totolapan onderdeel van is. Guerrero geldt vanwege rivaliserende drugskartels als een van de gevaarlijkste streken in het Midden-Amerikaanse land, waar elk jaar tienduizenden mensen omkomen door geweld.