19-jarige Santino geïdentificeerd als schutter foodfestival Californië

UpdateDe politie zou de schutter hebben geïdentificeerd die op een foodfestival in Californië verschillende mensen doodschoot, waaronder een 6-jarige jongen. De 19-jarige Santino William Legan knipte een opening in een hek en omzeilde zo met zijn wapen de beveiliging van het knoflookfestival in Gilroy. Daarna schoot hij er in het rond, voordat hij zelf door de politie werd doodgeschoten. Drie andere mensen kwamen om het leven en minstens vijftien raakten er gewond.

Amerikaanse media melden de identiteit van de schutter op basis van politiebronnen. De politie heeft deze nog niet officieel bekend gemaakt. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is ,,een tweede persoon op een of andere manier betrokken bij het schietincident. We weten alleen nog niet op welke manier’’. Agenten zijn nog druk op zoek naar deze verdachte wiens identiteit niet is bekend gemaakt.

De 19-jarige Santino William Legan kwam zondagavond (lokale tijd) tot zijn daad en werd enkele minuten daarna door toegesnelde agenten doodgeschoten. De politie tast nog in het duister over zijn motief. Wel heeft Jack van Breen, zanger van een band die op het festival optrad, verklaard dat hij een man in groen shirt en korte broek met een geweer zag schieten. Van Breen en zijn bandleden doken weg onder het podium. De zanger zegt dat hij vervolgens iemand ,,Waarom doe je dit?’’ hoorde roepen. ,,Omdat ik heel erg boos ben’’, was het antwoord.

Volgens Amerikaanse media heeft Legan twee foto's vanaf het festival op Instagram gepost, vlak voordat het schieten begon. Dat gebeurde op een account dat pas een paar dagen geleden is aangemaakt en dat vandaag weer offline zou zijn gehaald.

Munitie

Agenten hebben bij het lichaam van de schutter een geweer aangetroffen, een rugzak en munitie. De woning waarin de jongeman woonde zou al zijn doorzocht, alsook een tweede pand.



Er is nog weinig bekend gemaakt over de identiteit van de slachtoffers. Wel meldt CNN dat onder de slachtoffers een 6-jarig jongetje is: Stephen Romero. Zijn oma, Maribel Romero, laat weten dat hij nog naar het ziekenhuis is gebracht, maar overleed voordat zij daar aankwam. Ook de moeder en de andere oma van het jongetje zouden in het ziekenhuis liggen. Een van de vijftien gewonden is in kritieke toestand.



Het populaire driedaagse foodfestival voor knoflookliefhebbers, met onder meer livemuziek en kookwedstrijden, wordt sinds 1979 gehouden.

