20 Chinese schoolkinderen gewond na aanval door man met hamer

De 49-jarige man werkte voorheen als klusjesman op de school en zou boos zijn geweest omdat hij zijn baan kwijt was, aldus Chinese media. De aanval vond ’s ochtends plaats in de basisschool in het Xicheng-district in Peking. De politie zegt dat zeker drie kinderen ernstig gewond zijn geraakt. Zij verkeren vermoedelijk niet in levensgevaar.



Op sociale media circuleren beelden van tientallen boze ouders die verhaal halen bij medewerkers van de school, bericht de krant South China Morning Post. Een docent roept hen tevergeefs op te stoppen met filmen. De ouders krijgen onder meer te horen dat een ‘schoolmedewerker’ achter de aanval zit en dat geen mes is gebruikt.



Chinese kinderen waren al eerder het doelwit van dergelijke aanvallen. De autoriteiten arresteerden in oktober nog een vrouw die veertien kinderen zou hebben neergestoken op een kleuterschool in Chongqing. Ook vielen vorig jaar negen doden toen een man scholieren aanviel met een mes in de provincie Shaanxi.