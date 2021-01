2020 warmste jaar wereldwijd ooit gemeten: ‘We moeten op de rem trappen’

2020 was wereldwijd - samen met 2016 - het warmste jaar ooit gemeten, dat meldt het Europese klimaatinstituut Copernicus . De temperatuur lag vorig jaar 0,6 graad hoger dan in de periode 1981-2010. Bart Verheggen, docent Aard- en Klimaatwetenschappen aan Amsterdam University College, waarschuwt: ,,We moeten op de rem trappen.”

Volgens de Copernicusdienst voor klimaatverandering (C3S) zijn de afgelopen zes jaar de warmste jaren ooit gemeten. Daarmee is het afgelopen decennium ook meteen het warmste ooit gemeten. In 2020 was het in Europa gemiddeld 0,4 graad warmer dan in 2019, dat tot dan toe het warmst gemeten jaar was in Europa.

De grootste stijgingen wereldwijd waren vooral in het noordpoolgebied en het noorden van Siberië. De temperatuur was daar op sommige plekken gemiddeld 6 graden hoger dan tussen 1981-2010.

Volgens Bart Verheggen, docent Aard- en Klimaatwetenschappen aan Amsterdam University College, is dat een bekend fenomeen. ,,De noordpool warmt sterker op dan het mondiaal gemiddelde”, legt hij uit. ,,Dat komt doordat het ijs wegsmelt. Normaal gesproken reflecteert het witte ijs een groot deel van de zonnestraling. Doordat er steeds meer zee-ijs wegsmelt, wordt het reflecterende oppervlak kleiner, wat dus leidt tot een sterkere opwarming van het gebied.

Opmerkelijk

C3S noemt het opmerkelijk dat de temperatuur van 2016 is geëvenaard, omdat in de tweede helft van 2020 ook sprake was van het weerfenomeen La Niña. Dat natuurverschijnsel zorgt juist voor verkoeling. Verheggen noemt het geen verrassing dat het afgelopen decennium het warmste ooit gemeten is. ,,Het is al sinds de jaren 70 een trend dat het meest recente decennium het warmste is. Dat zal voorlopig nog wel doorzetten, zolang de concentratie aan broeikasgassen blijft toenemen.”

Op de rem

Verheggen stelt dat landen wereldwijd op de rem moeten trappen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. ,,Daarin hebben ongeveer tweehonderd landen afgesproken om ervoor te zorgen dat de opwarming onder de 2 graden moet blijven, maar het liefst onder de 1,5.”

,,Om dat te kunnen halen, moeten we heel hard remmen”, stelt Verheggen. ,,Want het klimaatsysteem reageert heel traag.” Maar wat kunnen we dan doen? ,,Denk ruwweg aan maatregelen zoals minder energie gebruiken, en de energie die we gebruiken koolstof-arm opwekken. Ook zouden we wat kunnen veranderen in het landgebruik, de bosbouw en de veeteelt. Dat zijn de drie knoppen waar we op macro-niveau aan kunnen draaien.

